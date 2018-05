Inimesed ei julge maksuvaba tulu kasutada

Tööstuskaupade müügi kasvutempo aeglustus, aga toidukaupade näitaja kiirenes, märkis Abem- Teenuste tarbimise kohta andmeid veel ei ole, kuid teenused moodustavad majapidamiste tarbimiskorvist umbes 40%. „Elanike kindlustunne oli esimeses kvartalis üldiselt kõrge, kuid madalam kui aasta lõpus või eelmise aasta algul, nii et selle teadmise valguses võis tarbimise kasv tõepoolest aeglustuda,“ tõdes Aben.

Eesti majapidamiste tarbimiskäitumine on analüütiku sõnul viimase nelja aasta jooksul muutunud üha konservatiivsemaks. „See avaldub muu hulgas asjaolus, et elanike tarbimiskulutuste kasv on jäänud alla palgatulu kasvule. See tähendab, et elanike säästumäär on pidevalt suurenenud ja see trend jätkus ilmselt ka esimeses kvartalis, kuna netosissetulekute kasv kiirenes, samas kui optimism tuleviku ees mitte,“ rääkis rahandusministeeriumi analüütik.

Elanike säästmiskäitumises toimus murrang majanduskriisi alguses kümme aastat tagasi, kui Eesti majapidamised muutusid netolaenuandjateks selles mõttes, et otsustasid kollektiivselt kulutada tarbimiseks ja investeeringuteks vähem kui nad teenisid tulu. „See käitumise muutus oli ajendatud suure majanduskriisi ehmatusest, mis võttis paljudelt töö või vähendas palka. Kuigi palgatulu kasv on viimastel aastatel olnud kiire, on tarbijad endiselt äärmiselt ettevaatlikud,“ märkis Aben.