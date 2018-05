Tallinna-Helsingi tunnel ja konkureerivad ideed

Segadus rahastajaga

Rahaliselt pole plaan samuti selge. „Eurooplased loodavad, et raha tuleb Ameerikast, aga seal jällegi nähakse, et panustama peaksid siinsed valitsused,“ ütles Popkov. Tema sõnul on olnud arutuse all seegi, et projektile paneb õla alla Euroopa Liit, aga siiski on tõenäolisem riikide ja erainvestorite koostöö.

Kalm ei pea tõenäoliseks, et Tallinna Sadam sellesse projekti investeeriks. „Meie eesmärk ei ole investeerida ega ka opereerida, vaid pakkuda terminaliala ja infrastruktuuri,“ selgitas ta. Ta leiab, et uut tehnoloogiat kasutades on projektil kindlasti jumet, aga äriplaan peab välja vedama, eriti arvestades seda, et rahalist võimekust on meil kahe riigi peale natuke vähe.