Bitcoini tehnilisel lahendusel tohutud võimalused

Bitcoinide lihtsa ja kiire ülekandmise taga on keerukas krüpteeritud süsteem ehk plokiahel. See tehnoloogia koondab tehingud plokkidesse, mis on üksteise pikendused ning moodustavad ahela, mida häkkerid ei suuda murda.

Info uute bitimüntide ja ootel olevate, kinnituse saanud tehingute kohta on koondatud elektroonilisse pakki ehk plokki. See sisestatakse pikka plokiahelasse. Plokiahel on määratu suur digitaalne fail, milles on info kõikide bitimüntide ülekannete kohta, mis kunagi tehtud. Kõikide bitimüntide kasutajatel on oma arvutis koopia sellest failist, mida pidevalt uuendatakse, nii et kõigil on andmed kõige uuemate ülekannete kohta. See muudab tehingute ahela häkkimise pea võimatuks: ahela ebakorrapärasused avastatakse kiiresti ja parandatakse. Häkker peaks muutma faili kõikides bitimündivõrgustiku arvutites – see on peaaegu võimatu.