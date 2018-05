Rottidele meeldivad uued autod

Autotootjad on keskkonnasõbralikkuse nimel plastist ja kummist osi loodussõbralikumate materjalide soja ja kanepi vastu vahetanud, aga sellel tegevusel on kahjulikke kõrvalmõjusid.

Nimelt ahvatlevad need närilisi, refereerib Kauppalehti Detroit Free Pressi artiklit.

Lehe teatel pole soja kasutamine autodes mingi uus asi, Ford on kümme aastat kasutanud autoistmete polstriks sojaubade baasil valmistatud materjali. Nüüd on mitmed USA autoomanikud probleemide ees – närilised on autode söödavad osad avastanud.