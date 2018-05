Tallinki topeltnoteerimine poleks erakordne

Ainult tellijale

Kaspar Allik 23. mai 2018, 14:05

Topeltnoteeritud kodumaiseid ettevõtteid on teisigi, Tallinkile võib oodata aga välisinvestorite huvi tõusu.

Kes on muudel börsidel noteeritud? Olympic Entertainment Group oli mõnda aega noteeritud Varssavi börsil (sealne noteerimine lõpetati eelmisel aastal). Silvano Fashion Group on topeltnoteeritud Nasdaq Tallinna börsil ja Varssavi börsil (alates 2007). Baltic Horizon Fund on topeltnoteeritud Nasdaq Tallinna fondinimekirjas (alates 2016. aasta juuli) ja Nasdaq Stockholmi fondinimekirjas (alates 2016. detsember). Tallinki üks võlakiri on noteeritud Oslo börsil. Pro Kapitali üks võlakiri on kauplemisel Nasdaq Stockholmi First North turul.

„Rusikareeglina ja keskeltläbi investeerivad investorid proportsionaalselt rohkem oma koduturu ettevõtetesse,“ kommenteeris Nasdaq Tallinna börsi juht Kaarel Ots. „Mis on ka mõistetav, sest kohalik turg on see, mida kohalikud investorid paremini tunnevad, seal on ettevõtted, kelle teenuseid ja tooteid nad tarbivad ja pealegi on nende ettevõtete kohta lihtsam leida kõikvõimalikke andmeid, et oma investeeringu perspektiivi hinnata.“