Austria perefirma süstis Eesti piimandusärisse miljon eurot

Eile avas Austria firmale Emacs Agro GmbH kuuluv Vao Agro Väike-Maarja vallas moodsa lauda ja sõnnikuhoidla, mille kogumaksumus oli peaaegu miljon eurot.

Kaasaegses, vabapidamisega noorloomalaudas on 476 kohta ning selle juurde kuulub 12 000 m3 vedelsõnnikuhoidla. Investeeringu kogumaht oli peaaegu miljon eurot.

Austria päritolu Heinzeli pereettevõttel Emacs Agro GmbH on Eestis kolm firmat. Vao Agrol on kokku pea 1300 looma, kellest umbes 590 moodustavad piimakarja ja ülejäänud on noorloomad.

Teised kaks Emacs Agro GmbH Eesti farmi on üle 260pealise piimakarjaga OÜ Diner ja taimekasvataja OÜ Karu Agro. Kolm farmi kokku annavad tööd 35 inimesele ning farmide tööd juhib Meelis Robam.

Vastvalminud noorkarjalauda juurde kuuluvad silohoidla ja vedelsõnnikuhoidla, mis võimaldavad keskkonnasõbralikku ladustamist.

Vao Agro juhi Meelis Robami sõnul saavad loomad vabapidamisega laudas vabalt ringi liikuda, süüa-juua ning igal loomal on oma lamamisase. Loomi söödetakse mobiilse söödamikseriga, lisas Robam.

Noorloomalauda ja vedelsõnnikuhoidla ehitas Mapri Ehitus, seadmed tarnisid DeLaval ja Latter NT. Silohoidla ehitas Antaares.

