Ossinovski: kasutan ära praegust majandustsüklit

Eile müüs suurärimees Oleg Ossinovski Alexelale oma ettevõtte Skinest Grupp 22,4protsendilise osaluse Alexela Oilis. Tehingu hinda osapooled ei avalda.

Alexela Grupi kolm suurimat osanikku on Heiti Hääl (73,85%), Marti Hääl (11,91%) ja Aarto Eipre (11,88%).

Selliseid asju, nagu ka seda, millise raha eest osalus müüdi, ma ei kommenteeri. Me oleme väga rahul ja uhked selle üle, et olime 12 aastat juhtiva tanklaketi investorid, osalesime selle väljaehitamises ja laiendamises. Alexelal on suurepärane meeskond, kes täidab oma kohustusi ja suuraktsionär oli suurepärane partner selles äris. See oli väga hea kogemus, mille eest tahan öelda aitäh.

Miks te siis selle kogemusega ei jätka?

Kõigel on algus ja lõpp. Skinest Grupi strateegia on väljuda kõigist projektidest, kus me oleme vähemusaktsionärid. Alexela puhul oli see just nii.

Miks teil on selline strateegia?

Tahame olla igal pool enamusosanikud.

See viib mõttele, et te pole rahul sellega, kuidas neid projekte ilma teie kontrollita juhitakse?

Täiesti väär arvamus. Igati normaalne strateegia on ehitada oma äri nende projektide juurde, kus meil on kontrollpakett.

Kuidas kavatsete saadud raha kasutada?

Meil on hulk investeerimisprojekte. Praegu ostame aktiivselt Euroopas veeremeid, rööpmelaiusega 1435 mm, nii vedureid kui ka vaguneid.

Kus täpsemalt Euroopas?

Poolas, Saksamaal, Balkani riikides. Meil on pikaajaline strateegia, mis seisneb selles, et osta ja arendada vedureid ja vaguneid 1435 mm rööpmelaiusele ja samal ajal järk-järgult müüa 1520 mm veeremite koosseise.

Kas te teete seda Rail Balticu pärast?

Ei, terve Euroopa Liidu pärast, kus elab 520 miljonit inimest.

Saan ma õigesti aru, et Alexelast saadud raha läheb siis põhivarasse investeerimiseks?

Jah, meil on palju investeerimisplaane ja praegu on selleks just õige aeg. Kogu majandus areneb tsükliliselt. Oleme 20 tööaasta jooksul neid tsükleid hästi tundma õppinud. Praegu on 1520 mm rööpmelaiusega vagunite hinnad tipus, järelikult tuleb sellest väljuda. Nii teemegi. 1435 mm vagunite ja vedurite hinnad on veel all, nii et tuleb osta.

Palju sellele raha kulub?

Kümned, kümned ja kümned miljonid.

Millise aja jooksul?

Me tegutseme pidevalt. Ja Alexela müügiga pole sel protsessil, muide, mingit seost. Skinest Grupil on suurepärane maine ja ettevõttel on lihtne kaasata Euroopa pankadest raha. Seepärast me arenemegi lääne pool suhteliselt hästi.