Tallinna linnaamet kahtlustab hankel karmi rikkumist

Tallinna Kultuuriamet esitas politseile süüteoteate hankemenetluses võimaliku toimingupiirangu rikkumise kontrollimiseks.

Eelmisel nädalal andis üks riigihanke seitsmeliikmelisse komisjoni kuulunud liige aga teada, et konkursil auhinnalise teise koha saanud töös osales sisearhitektina tema elukaaslane. Paar kannab erinevaid perekonnanimesid.

Linnavaraameti juht pöördus seejärel linna sisekontrolli poole võimaliku toimingupiirangu rikkumise suhtes hanke läbiviimisel. Tallinna sisekontrolli menetlustoimingute järel tegi kultuuriamet politseile avalduse võimaliku toimingupiirangute rikkumise asjaolude väljaselgitamiseks.

Tallinna linn võtab seisukoha edasiste tegevuste suhtes lähtudes politsei tuvastatud asjaoludest. “Uurimine annab selge vastuse, kas on toimunud rikkumine või mitte. Selge on see, et ühelgi võimalikul korruptsioonijuhtumil ei ole Tallinnas kohta,” ütles Tallinna linnapea Taavi Aas. “Toome välisaudiitorid kõikidesse linnaettevõtetesse, kus neid hetkel veel ei ole.”