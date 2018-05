Tallinna võiksid tulla tasulised erateed

Haabersti ristmiku rekonstrueerimise planeerinud K-Projekt ASi omanik ja juht Rein Annusver arvas, et idee kahetasandilisest teest on teostatav. „Ma arvan, et väga mõistlik on viia osa liiklusest teisele korrusele, eelkõige just transiitliiklus,“ rääkis ta.

Kas selline tee on liiklejale tasuta või tasuline, sõltub sellest, kes on tee ehitanud ehk selle jaoks raha andnud. Annusver arutles, et võib-olla tuleks praegu teha tasuliseks näiteks Tallinna kesklinna läbimine. "Saadud raha võiks investeerida teede kahetasandiliseks ehitamiseks, sel juhul ei oleks vaja erainvestoreid kaasata,“ arutles ta. Kui aga erainvestor tahab teha tasulise tee, on temal vaja välja mõelda, kuidas ta raha tagasi teenib, märkis Annusver.