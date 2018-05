Luminorile on pandikirjad erilise tähendusega

Ainult tellijale

Luminor oleks esialgu ainus Eesti pank, mis saaks uuest aastast jõustuma plaanitud pandikirjaseadusega väljastada väärtpabereid nii, et nende tagatiseks oleksid laenud ka Lätist ja Leedust. Pank ei soostunud veel avaldama, kas plaanib seda teha või mitte, ent oli uue võimaluse loomise suhtes optimistlik.

"Tervitame sellise võimaluse avanemist ka Eesti pankadele ja nagu kõik pangad, kaalume oma strateegilistes plaanides erinevaid võimalusi turgudelt finantsvahendite kaasamiseks," ütles Luminori treasury valdkonna juht Max Ehrengren. Ta tõdes, et Euroopas on see küllaltki levinud instrument, kaasamaks finantsvahendeid pankade rahastamiseks ning et lai investorite baas muudab pandikirjad atraktiivseks.

Luminor Groupi juht Erkki Raasuke ütles eile intervjuus Bloombergile, et pandikirjade turu avanemine on Luminorile väga tähtis, kuna see aitaks firmal vähendada enda rahastamisel sõltuvust hoiustest. Kokku on pangal Baltikumis umbes 5 miljardi euro eest eluasemelaene.

Ehrengren tõdes, et see, missuguseid instrumente ja vahendeid millalgi kasutada, oleneb nii turuolukorrast kui ka paljudest teistest asjaoludest. Küll aga ütles ta, et pangaliidu liikmena on Luminor panustanud pandikirjaseadusega seotud ühiste ettepanekute tegemisse.

Teoreetiliselt peaks Luminor olema pandikirjaseaduse jõustumisel pisut paremal positsioonil teistest pankadest, kuna grupp ehitatakse üles nii, et panga peakontor asub Eestis ning Läti ja Leedu üksused tegutsevad filiaalidena. See tähendaks, et pandikirjaportfelli saaks lülitada ka Lätis ja Leedus välja antud kodulaenud. Ehrengren ütles aga, et portfelli avamisest on selles kontekstis veel vara rääkida.

"Luminori organisatsioonistruktuuri ümberkorraldused, mille tulemusel Eesti üksus muutub peakontoriks ja Läti ja Leedu üksused filiaalideks, plaanitakse lõpule viia 2019. aasta jaanuariks ja seetõttu on veel vara rääkida Luminori pandikirjaportfelli arvamisest. Saame täpsemalt rääkida siis, kui seadus jõustub ja kui ümberkorralduste protsessiga on lõpule jõutud," ütles ta.