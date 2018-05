Oliver Peek: IPO on valesti korraldatud

Väikeinvestoritele antakse võimalus märkida ainult tuhat Tallinna Sadama aktsiat, samas suurem osa aktsiaid läheb välismaa investoritele, kritiseeris investor Oliver Peek.

„Ma arvan, et Tallinna Sadama IPO protsess on valesti korraldatud,“ sõnas Oliver Peek ja lisas, et tema ei plaani aktsiaid märkida.

Peek ütles, et riigifirma börsiletulekuga tuleks kodumaistele jaeinvestoritele võimalusi juurde tekitada. „Kui väikeinvestor soovib börsil Eestisse panustada, on tal selleks Tallinna börsil sisuliselt ainult kolm aktsiat – LHV, Tallinna Sadam ning Merko,“ tõi ta välja.

„Riigfirma tuleb börsile ja kodumaistele jaeinvestoritele jäetakse märkimiseks maksimaalselt 1000 aktsiat, samal ajal müüvad Swedbank ja Erste suuremad kogused välismaistele investoritele!“ polnud Peek rahul. „Miks mitte jagada aktsiad laiali eelkõige kodumaiste investorite vahel?“ arutles ta.

„Loomulikult tuleb anda võimalus ka välismaistele fondidele Eestisse investeerimiseks läbi IPO, aga tulgu ostku siis pärast turult juurde, kui huvi on,“ oli tema seisukoht.