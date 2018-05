Peeter Koppel: Tallinna Sadama aktsiast võib saada rahvaaktsia

SEB privaatpanganduse strateeg Peeter Koppel märkis Tallinna Sadama aktsia esmapakkumise hinnataset kommenteerides, et sellest võib saada rahvaaktsia.

Koppel rääkis täna Vikerraadio hommikuprogrammis, et Tallinna Sadama aktsiat tõenäoliselt natuke ikka rabatakse ja rahvaaktsiaks see ilmselt saab.

„Tuleb aru saada sellest, et eestlastel ei ole mitte kunagi olnud nii palju deposiite kui praegu. See on üks aspekt,“ selgitas ta. „Teine aspekt on see, et deposiitide pealt teatavasti hetkel midagi ei teeni. Arvestades, milline olukord euroalal on, siis päriselt teenima deposiitide pealt ei hakka päris tükk aega veel.“ Ta lisas, et kui inimestel nüüd õnnestub natuke raha paigutada kuueprotsendilise dividenditootlusega, siis see on täiesti okei.