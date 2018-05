Itaalia rühib uute valimiste poole

Itaalia president nimetas endise Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) kõrge ametniku ajutiseks peaministriks, ent arvata võib, et uutest valimistest pole pääsu.

Presidendi sõnul tekitaks Savona turgudele pingeid. „Ebamäärasus hirmutab Itaalia investoreid ja neid välisinvestoreid, kes on investeerinud Itaalia aktsiatesse ja ettevõtetesse,“ ütles Mattarella. „Võlakirjade intresside tõus suurendab võlga ja vähendab võimet kulutada sotsiaalsetele meetmetele.“ Itaalia valitsuse võlg ulatub 2 triljoni euroni.

Reuters märkis, et tõenäoliselt ootavad Itaaliat ees uued valimised, kus käib hetilus ilmselt Itaalia rolli üle Euroopa Liidus ja euroalas. Võib arvata, et see mõjutab tublisti ka turge. Ka Financial Timesiga rääkinud strateegiaeksperdid tõdesid, et pole tõenäoline, et Cottarelli valitsus parlamendi toe saab, mis tähendaks, et ees ootavad kiiremas korras uuued valimised.

„Ma esitlen end parlamendile ühes programmiga, mis, kui see parlamendi toetuse pälvib, hõlmaks 2019. aasta eelarve kinnitamist. Parlament saadetaks laiali 2019. aasta alguses toimuvate valimistega,“ ütles Cottarelli ise.

„Juhul, kui [parlamendi] usaldus puudub, astuks valitsus kohe tagasi ning selle peamine üelsanne oleks igapäevaküsimuste haldamine kuni pärast augustikuud toimuvate valimisteni,“ lisas peaministrikandidaat.