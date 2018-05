Inbank kasvatas kasumit ja hoiusemahte

Coop Panga osaluse müügist saadud erakorraline tulu paisutas Inbanki esimese kvartali kasumit, kasvas ka ettevõtte laenu- ja hoiuseportfell, selgub börsiteatest.

Esimeses kvartalis teenis Inbank 3,9 miljonit eurot kasumit, millest 3,2 miljonit moodustas erakorralise tuluna Coop Panga 10 protsendi suuruse osaluse müügist ja investeeringu ümberhindamisest saadud tulu. Tehingust vabanenud raha kasutas Inbank Leedu järelmaksuettevõtte UAB Mokilizingas ostmiseks.

Inbanki krediiditoodete maht kasvas aastaga 34,2 protsenti ning jõudis 18,9 miljoni euroni. Eesti müük moodustas sellest 14,5 miljonit, Läti müük 2,9 miljonit ning Poola oma 1,5 miljonit eurot.

Eestis uuendas Inbank esimeses kvartalis koostöölepingut automüügiportaaliga auto24.ee. „Kaardistasime uued ja huvitavad finantseerimislahendused, millega soovime turgu üllatada juba lähiajal,“ sõnas juhatuse esimees Jan Andresoo.

Andresoo kasvasid võrdselt nii krediidi- kui ka hoiusetooted. Laenuportfell kasvas esimeses kvartalis aastases võrdluses 41,2 protsendi ja hoiuseportfell 45,1 protsendi võrra.

Inbanki Poola filiaal alustas esimeses kvartalis koostööd kahe uue partneri, AXA ja Allianzi kindlustusettevõtetega. „Koostöö sisu on kindlustuslepingute osamakseteks jaotamise lahendus, mis on Poola turul innovaatiline toode. Lähiajal saame teha järeldusi selle kohta, kui edukaks see mugavusteenus osutunud on,“ ütles Andresoo.

Inbanki Läti ettevõte kasvas esimeses kvartalis stabiilselt: aasta esimese kolme kuuga teenis ettevõte 154 000 eurot kasumit.