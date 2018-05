Äripäev 29. mai 2018, 12:43

Riigikogu toetas president Kersi Kaljulaidi ettepanekut nimetada Eesti Panga nõukogu esimehe ametisse teiseks ametiajaks Mart Laar.

President põhjendas seletuskirjas, et kahekordne peaminister Mart Laar on oma mitmekülgsete teadmiste ja juhtimiskogemusega sobiv inimene täitma Eesti Panga nõukogu esimehe rolli. Laar on presidendi sõnul viie aasta jooksul tõestanud oma sobivust sellesse ametisse.

Seadus ei piira õigust nimetada Eesti Panga Nõukogu esimeest ametisse kaheks ametiajaks järjestikku.

Kõik parteid peale Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna pigem toetasid Mart Laari kandidatuuri. EKRE fraktsiooni esimees Martin Helme ütles eile Postimehele, et Eesti Panga presidendi ametikoht peaks olema täidetud tugeva finantsanalüütikuga, mitte olema sinekuur IRLi endisele esimehele, kes on finantsmaailmas võhik.