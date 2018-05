Riina Sikkut: sain diagnoosi – sots!

Ainult tellijale

„Inimestele tundub väga piirav, kui riik ütleb, kuidas peaksid asjad olema. Mina isiklikult seda ei taju,“ ütles tervise- ja tööminister Riina Sikkut, kes on ametis olnud vaevalt kuu aega.

Ma arvan, et olukord on parem kui kaks nädalat tagasi, kuid sellegipoolest olen ma poliitikas täiesti roheline. Enda valdkonnas tunnen ma ennast väga hästi, aga kõik see, mis puudutab poliitikat ja ka kokkupuudet meediaga, on minu jaoks uus. Tunnen, et ma mõtlen veel nagu analüütik ja poliitilise reaalsusega arvestama õppimine võtab veel aega.

Pisut üle nädala tagasi ütlesite, et kaks nädalat on olnud poliitikasse sissesulamiseks lühike aeg. Kas nüüdseks hakkab teile juba selgeks saama, millesse te end täpsemalt seganud olete?

Mul ei ole astmelise tulumaksuga nii, et mõtlen: „Appi, võtame laua pealt maha, ei saa kaaluda seda!“ Riina Sikkut, tervise- ja tööminister

Mida te täpsemalt poliitilise reaalsusega arvestamise all silmas peate?

Noh et kas on sobiv aken mingi otsuse tegemiseks või milline on mingi otsuse toetus. Paljudel teemadel on ju tegelikult pikk ajalugu ja nende üle on poliitikud arutanud vahel võib-olla lausa 10-15 aastat, aga kokkuleppele pole jõudnud. Sellist minevikku mina hästi ei tea.

Kas tunnete poliitilistes küsimustes ka erakonna survet, et peate nüüd enda vaateid panema rohkem sotsiaaldemokraatide vaatevinklisse?

Mis puudutab tervise- ja tööpoliitikat, siis mingisugust konflikti või lõhet minu ja sotsiaaldemokraatide vaadete vahel ei ole. Selles mõttes oli mul ka lihtsam võtta vastu otsus hakata ministriks.

Mis on teid senimaani ministri ametis enim üllatanud?

Võib-olla see, et valimiste eelsel ajal lähevad mingid protsessid aeglasemalt ja otsuseid on keerulisem teha. Ma teadsin küll, et nii on, aga nüüd tunnetan seda teravamalt…

Kui palju on praegu Jevgeni Ossinovski olnud teie kõrval, et jagada oma kogemust nii ministri seisukohast kui ka poliitikas?

Kuna paljud protsessid on pikemad – Jevgeni nendega alustas ja mina lähen edasi –, siis selles mõttes ma pean temaga nõu küll või oleme rääkinud ja ma tunnen tuge. Nii see peakski olema. See on kasulik ja positiivne.

Enne, kui Ossinovski teie juurde tuli jutuga, et teist võiks saada minister ja enne, kui te sotsidega liitusite, ei olnud te varem mõelnud, et võiksite poliitikasse minna?

Ei olnud mõelnud. Ma pole seni ühtegi erakonda kuulunud ja mul endal sellist plaani ei olnud ka.

Aga praegu ikkagi tundus vajalik samm erakonda astuda?

Jah, just seepärast, et kui ma tahan oma lemmikteemadesse panustada ja tunnen, et see on minu võimalus kaasa rääkida, siis ma ei oleks saanud valimistel osaleda nii, et poleks erakonnaga liitunud ja oleksin jätkanud oma vanas ametis.

Kas see on lihtsalt sotsiaaldemokraatide suhtes solidaarne samm, mida teha? Et kuna teist tehti minister, peaksite nüüd ka kandideerima?

Seda on varem ka küsitud. Sotsiaaldemokraadid olid selles mõttes väga sõbralikud ja arvestavad, ei olnud sellist survet, et pean erakonnaga liituma. See oli minu otsus, aga see oli kõik nagu üks pakett – kui hakkan ministri tööd tegema, siis teen seda päriselt. See ei ole ainult ajutine prooviperiood. Siis oleks ju keeruline osaleda erakonnaga kaasa rääkida. Nagu ma ei oleks üks neist. Minu jaoks oli erakonnaga liitumine lihtsam ja selgem variant.

Ma teen hea meelega valimisprotsessi kaasa. Ma tegelikult ei tea veel, kas see mulle üldse meeldibki. Aga ma ei saagi seda ette teada. Aasta pärast saan teile rääkida, mis ma sellest arvan.

Ütlesite küll, et tervishoiuteemadel on teil vaated sotsiaaldemokraatidega samad, aga kuidas on majanduslike vaadetega? Kas pooldate näiteks astmelist tulumaksu?

Jaa, mul ei ole midagi selle vastu. Ma arvan, et selliste otsuste tegemisel tulebki laiemalt ühiskonnas diskussiooni pidada. Kui see on ühiskonnas laiemalt vastuvõetamatu, siis seda jõuga rakendada ei saa. Samas ei ole ju astmeline tulumaks iseenesest midagi kurja või halba, mida pole võimalik inimestele seletada. Selle rakendamisel oleks väga konkreetsed eesmärgid.

Maksusüsteemi juures on oluline, et see oleks selge, lihtne ja lihtsasti administreeritav. Midagi läbi mõtlemata teha ei saa.

Näiteks oleks tulumaksuvaba miinimumi puhul olnud ka alternatiiv, et kõigil oleks ühtmoodi tulumaksuvaba miinimum 500 eurot, aga siis oleks ka kõrgem maksuaste, näiteks 24%. Eelarvetulude suhtes oleks see olnud neutraalne, aga administratiivselt ilmselt lihtsam ja inimestele parem selgitada.

Seega praegu on meil süsteem liiga keeruliseks aetud?

Jah, seda võib maksumaksjate käest küsida, et kas see on keeruline või tundub see nende jaoks õiglane. Võib-olla, kui inimesed sellist süsteemi soovivad, siis muidugi.

Aga jah, mul ei ole astmelise tulumaksuga nii, et mõtlen: „Appi, võtame laua pealt maha, ei saa kaaluda seda!“

Kuidas on varamaksuga – kas Eestis on liiga odav olla rikas?

Ee…. Jaa. (naerab)

No nii vastab nüüd küll sots mis sots.

(naerab) Jaa, sain diagnoosi. Ega neid asju, mida me üldse maksustada saame - on see siis tööjõud või vara, ettevõtte kasum või tarbimine -, ei ole ju lõpmatuseni. Ongi kokkuleppe küsimus, mida me maksustame. Peame vaatama mõjusid. Näiteks kui maksustame tarbimist, siis kes sellest suurema osa maksab? Kas miinimumpalka või palju kõrgemat palka teeniv inimene? Maksumuudatuste tegemisel tuleb analüüsida, kellele avaldab muutus suurimat mõju.