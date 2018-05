Martinson: suurt raha tuleb Eestisse veel

Äripäev 30. mai 2018, 09:51

Idufirma Starship Technologies endine ärijuht Allan Martinson (vasakul) ja üks asutajad Ahti Heinla pakirobotiga. https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180530/NEWS/180539991/AR/0/AR-180539991.jpg

Teade Taxify 175 miljoni dollari kaasamisest on jäämäe tipp, kirjutas Allan Martinson, kelle sõnul on Eesti tehnoloogiasektoris praegu võimsaim aeg ja juba lähiajal on järgmisi uhkeid uudiseid oodata.