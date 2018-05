Eesti tahab Airbnb'ga maksukoostööd

„Oluline on jätta ruumi innovatsioonile, kuid sealjuures on väga tähtis maandada riskid, mis võivad puudutada nii teenuse tarbijaid kui ka osutajaid. Meie eesmärk peab olema seista nii konkurentsivõimelise ettevõtluskeskkonna, kus ettevõtjaid koheldakse võrdsetel tingimustel, kui ka tarbijate huvide kaitse eest,“ rääkis Sester.

Endine rahandusminister tõdes samas, et tagasiside Eesti ettevõtjate katusorganisatsioonidelt seoses Airbnb ja booking.com'iga on eelkõige see, et riiklik järelevalve ei suuda piisavalt tõhusalt kontrollida kõikide väikeettevõtete ja ka eraisikute üüritulude deklareerimist, mistõttu ausalt deklareerivad ettevõtjad on kehvemas konkurentsipositsioonis.

„See ei ole üksnes jagamismajandusega seotud probleem, vaid puudutab igasugust mikro- ja väikeettevõtlust. Samas on üüritulu deklareerinute arv viimastel aastatel kasvanud ja näib, et rahandusministeeriumi ja MTA initsiatiiv e-maksuametis on vilja kandnud ning üha rohkem inimesi kasutab võimalust oma makse deklareerida internetis,“ märkis Sester.