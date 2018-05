Üllatus Soomest: suurim ekspordiartikkel polegi enam alkohol

Soome toiduainetööstus otsib pärast Vene turu äralangemist 2014. aastal uusi väljundeid. Kuigi selles sektoris on arvatavalt endiselt väga tähtsal kohal alkohol, pole see siiski enam suurim ekspordiartikkel, kirjutab Yle.

Toiduainetetööstus on pärast langust saavutanud praeguseks 2013. aasta taseme. Aasta-aastalt on kasvanud alkoholi müük välismaale, kuid suurim ekspordiartikkel toiduainete valdkonnas on hoopis või jt piimarasvad. Nimelt on Soome või pärast Vene kriisi kogu maailmas aina rohkem nõutud: näiteks valmivad Prantsusmaal hõrgud sarvesaiad just Soome võist, kirjutab Yle.

Yle kirjutab, et prantslastele meeldib Soome või, sest see on maailma parima kvaliteediga – võimaailma Rolls-Royce. Kui Pariisist tellida sarvesai, on see suure tõenäosusega tehtud just Soome võist. Soome või kvaliteeti selgitavad tootjad mitme asjaoluga: hea hoolitsus loomade eest, hea toit ja puhas vesi.

Viimase viie aastaga on Soome või eksport Prantsusmaale kasvanud üle kümne korra, 65 miljoni euroni aastas. Suurim või eksportija on Valio. Või ja muud toidurasvad on ka kõige kiiremini kasvav toiduainesektori ekspordiartikkel – siin on müük viimase viie aastaga kasvanud 110 miljoni euro võrra.

Soome või eksport on kasvanud lisaks Prantsusmaale ka Rootsi, Taani ja Poolasse, aga ka Saudi Araabiasse, kuhu mullu veeti võid 3,7 miljoni euro eest.

Võrreldes 2013. aastaga on oluliselt laienenud Soome ekspordigeograafia: toona olid põhilised sihtriigid Venemaa, Rootsi ja Eesti, mis kokku hõlmasid üle poole Soome toiduekspordist. Need kolm on jätkuvalt kõige tähtsamad Soome toiduainete eksporditurud, kuid täna läheb kaks kolmandikku ekspordist mujale ning lisaks Euroopa Liidu riikidele kasvab Soome toiduainete eksport Saudi Araabiasse, Lõuna-Koreasse, Taisse ja Hiinasse.

Lisaks võile, viinale ja piimapulbrile kasvab ka juustu, kohvi ja šokolaadi eksport. Tähtis ekspordiartikkel on ka kala – nimelt eksporditakse Norra lõhet Soome kaudu, kirjutab Yle.

Soome toiduainete ekspordi tänavune prognoos on üle 1,7 miljardi euro.