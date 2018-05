Wall Street Journal: Trump ei tee Euroopale erandit

Äripaev 31. mai 2018, 09:14

Euroopa Liit loodab ära hoida Donald Trumpi kavandatud imporditollid, kuid Wall Street Journali teatel on Trump otsustanud, et tollid tulevad.

Wall Street Journal kirjutab, et kuna Euroopalt loodetud järeleandmisi pole tulnud, siis kavatseb Trumpi administratsioon tollid kehtestada ka Euroopa Liidule. Kui üks allikas ütles, et päris paindumatu see plaan veel ei ole, siis kolm kinnitasid, et president Trump kavatseb kehtestada Mehhikole, Kanadale kui ka Euroopa Liidule tollide kehtestamisest teavitada juba täna.

Trump kehtestas märtsis 25% tollimaksu terase ja 10% tolli alumiiniumi impordile, kuid andis Euroopa Liidule, Kanadale ja Mehhikole erandi 1. juunini, et veel läbi rääkida. Sel nädala toimuval kohtumisel Pariisis teevad Euroopa Liidu juhid viimase katse, et veenda USA kaubandusministrit Euroopale tollide kehtestamisest loobuma.

USA kaubandusminister Wilbur Ross on andnud mõista, et USA on valmis läbirääkimisi pidama, kuid ootab vastutasuks Euroopas turgude avamist teatavatele USA toodetele. ELi esindajad on see eest öelnud, et on valmis kehtestama vastutolle vähemalt 2,8 miljardi euro ulatuses.