Hispaania valitsus kukkus

Valitsema asub sotsialistlik partei üksinda. Sanchez avaldas eile lootust, et üritab riiki juhtida kuni 2020. aastani, mil toimuvad korralised valimised. Kuna PSOE-l on parlamendis hääli väga vähe, pole selge, kui kaua valitsus püsib, märkis Reuters.

Erinevalt Itaaliast, kus poliitiline ebakindlus on viimastel päevadel võimsalt ka aktsiaturge kõigutanud, pole Hispaanias suuremat segadust oodata. PSOE on suhteliselt tsentristlikku poliitikat ajav erakond, samas kui Itaalias tõusevad võimule äärmuslikud jõud, tõdes Reuters. Sanchez on juba ka öelnud, et jätkab Rajoy valitsuse esitatud eelarvega. Samuti oleks sotsialistidel väga raske tagasi pöörata konservatiivide tehtud struktuurireforme, sealhulgas uusi tööturuseadusi ning tervishoiu- ja hariduskulude kärpeid – sotsialistidel pole lihtsalt selle jaoks parlamendis piisavalt hääli.

Üks Sancheze valitsuse jaoks oluline väljakutse on mõistagi Kataloonia kriis ning selle lahendamine. Sanchez on lubanud, et peab Katalooniaga kõnelusi, ent on samas kindalt öelnud, et ametlikku iseseisvusreferendumit ei korraldata.