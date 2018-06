Maksuamet hakkab võlgnikele meeldetuletusi saatma

Äripäev 01. juuni 2018, 10:29

Maksu- ja tolliamet (MTA) saadab järgmisel nädalal meeldetuletuse 14 700 inimesele, kellel on jäänud maksukohustus tähtajaks tasumata.

Teate saavad SMSiga või e-postiga inimesed, kellel on maksuvõlg alla 50 euro. Kokku on teavituse saavate inimeste tasumata maksusumma 350 307 eurot, millest enamiku moodustab maamaks. MTA teavituse on juba saanud ka need inimesed, kelle maksuvõlg on suurem kui 50 eurot.

Selle aasta 2. aprilliks tasumisele kuulunud maamaksukohustuse on täitnud 91% inimestest, võlgu on 29 684 inimest kokku summas 853 076 eurot.

MTA teenuste osakonna talitusejuhataja Liina Jõõtsi sõnul on kasulik maksuvõlaga võimalikult varakult tegeleda, et intress seda oluliselt suuremaks ei muudaks. "Tasumata maksusummale lisandub intress 0,06 protsenti päevas ehk 50eurose maksusumma puhul üks euro kuus," ütles Jõõts.