Eriplaneeringu katkestamisel jääks Tartule viimane sõna

Kui valitsus peakski Est-Fori tselluloositehase riikliku eriplaneeringu katkestama, siis tuleb minna kohaliku eriplaneeringu teed, kuid otsest kohustust omavalitsusel seda algatada ei ole.

Praegu on valitsus algatanud riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise, kuid puidurafineerimistehas oleks planeerimisseaduse mõttes igal juhul olulise ruumilise mõjuga ehitis ja selliseid ehitisi saab planeerida kas kohaliku omavalitsuse eriplaneeringuga või juhul kui üldine asukoht on omavalitsuse üldplaneeringus määratud, siis tavalise detailplaneeringuga.

Klasen viitas, et see, kui kaua planeerimine võiks aega võtta, on seadusega kindlaks määratud ainult tavalise detailplaneeringu puhul. "Üldine menetlustähtaeg on planeerimisseaduses sätestatud vaid detailplaneeringule – üldreeglina ei või koostamine kesta kauem kui kolm aastat," selgitas ta.

Ka kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu korral on kohustuslik keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) ja ka selle planeeringuliigi puhul tuleb esimeseks leida tehasele sobiv asukoht (omavalitsuse territooriumil) ja teises etapis koostatakse detailne lahendus. Samuti kehtivad kõik planeerimise üldpõhimõtted, sealhulgas avalikkuse kaasamise ja teavitamise põhimõte.