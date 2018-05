Jüri Ratas valmis tselluloosi eriplaneeringu katkestamist arutama

Äripäev 31. mai 2018, 13:53

Kui Isamaa ja sotsiaaldemokraadid tahavad Est-Fori tselluloositehase eriplaneeringut peatada, siis on Keskerakond selleks peaministri sõnul valmis.

„Kui kaks koalitsioonipartnerit on öelnud, et eriplaneeringu protsessiga jätkamine tuleb ümber vaadata, siis ma olen selleks valmis. Kui tehakse ettepanek lõpetada, siis peame ka enne vaatame, mis alus see on, mille põhjal protsess peatada,“ ütles peaminister Jüri Ratas neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil.

Ratase sõnul tuleks põhjalikult kaaluda, kas enne järskude otsuste tegemist tuleks ära oodata tehase rajamise analüüside valmimine. „Seaduse järgi on võimalik eriplaneeringut lõpetada näiteks siis, kui ilmnevad asjaolud, mis välistavad projekti elluviimise tulevikus. Seda kas need asjaolud on ilmnenud, peame arutama. Kohtume valitsuspartneritega tõenäoliselt uue nädala alguses,“ lisas ta.

Samuti pressikonverentsil osalenud sotsiaalkaitseminister ja Isamaa liige Kaia Iva väljendas toetust tehase kui sellise rajamisele, kuid möönis, et Tartu elanikud on sellele tugevalt vastu, siis on raske ka edasi minna. Iva parteijuht Helir-Valdor Seeder on sel nädalal öelnud, et eriplaneeringu protsess tuleks lõpetada.