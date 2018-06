Väljaanne: Facebook lekib endiselt

Tänavu aprillis, pärast Cambridge Analytica skandaali, hakkas Facebook lõpetama koostööd lisaseadmete valmistajatega, kuid suurem osa leppeid on tänini jõus. "Teile võib tunduda, et Facebook või vidinate tootjad on usaldusväärsed. Kuid probleem on selles, et seadmed koguvad järjest enam andmeid, millele annavad ligipääsu need lisad, ja see on eraelu puutumatusele ja ohutusele tõsine oht," rääkis väljaandele California ülikooli teadlane Serge Egelman, kes tegeleb just mobiiliseadmete ohutuse teemaga.

Facebooki esindajad on kinnitanud BBC-le, et kõik lepped, mis puudutavad ligipääsu kasutajate andmetele, vastavad FTC nõuetele ning et ettevõttele pole teada ühestki juhtumist, kus kolmas osapool oleks oma eelist kuritarvitanud.

Kuid The New York Timesiga rääkinud eksperdid leiavad, et kõigist kinnitustest hoolimata on turva- ja konfidentsiaalsusnõuete rikkumise oht olemas. "See on sama kui panna uksele uus lukk ning siis selgub, et lukksepp jagas võtmed kõigile oma sõpradele, et need saaksid sisse tulla ja teie asjades ilma loata sobrada," kommenteeris väljaandele FTC endine peainsener ja turvaohutuse spetsialist Ashkan Soltani.

Märtsis puhkes nn Cambridge Analytica skandaal, kui selgus, et Briti konsultatsioonifirma kogus Facebookist oma äpi kaudu kasutajate andmeid ning sai niiviisi juurdepääsu 87 miljonile kontole. Oli alust arvata, et neid andmeid kasutati 2016. aasta USA presidendivalimiste kampaania ja Brexiti referendumi ajal. Cambridge Analytica esindajad on lükanud ümber kõik süüdistused, öeldes, et tegeles sellega, mis pole mitte ainult seaduslik, vaid ka poliit- ja kommertsalal laialt levinud tava.

Andmelekke tõttu pidi Facebooki juht Mark Zuckerberg andma ütlusi nii USA Kongressis kui ka Euroopa Parlamendis.