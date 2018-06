Puitmajategijad löögi all

Läks hästi, aga pani äri seisma

Korraliku käibe teinud väike perefirma, puitmajatootja Pärnu Log Homes juht Raiko Gustavson pani ettevõtte pausile, sest kartis halvimat.

Pidurit vajutas Gustavson kaheksa aastat tegutsenud firmas läinud aasta lõpus. "Kursid läksid paigast. Igasugune seismapanek on ikkagi väga raske otsus. Mõtleme, et võib-olla tootmine seisab ajutiselt, aga me ei tea seda," tõdes ta.

See aasta on Gustavsoni sõnul paljudele ettevõtetele keeruline, sest nad peavad leidma üles võimaluse, kuidas valuuta otsesed kahjumid või hinnasurved alla neelata. Ettevõtted tuleb efektiivsemaks teha vähemalt kümme protsenti, et valuutakurssidest tulenev erinevus kaotada, hindas Gustavson.

Väljus tipus

Puitmajaliidu juhi Lauri Kivili sõnul on Gustavsoni otsus erand. "Vähe on neid, kes väljuvad ärist, olles tipus. Tavaliselt väljutakse ärist raskuste tekkides. Siis on tihti juba hilja."

Kui on võimalus panna ettevõte ooterežiimile, on see Kivili sõnul väärt plaan. "Väga tihti ei ole ettevõtetel seda võimalust ja peavad leidma muu lahenduse."

Gustavson nimetab Pärnu Log Homesi nišiäriks, mis ühendab palkkonstruktsioonid ning puit- ja klaasfassaadid. Aasta 2016 majandustulemused olid väga head, aga eelmisel aastal kukkus käive poole võrra ehk 1,4 miljonilt eurolt 700 000 euro peale. Kasumirealt vaatas 58 000 euro asemel vastu 150 000 eurone miinus.

Gustavson analüüsis Norra ja Rootsi turgu. Mõlema riigi kroonid odavnesid euro suhtes. "Norra kroon oli hiljuti sama nõrk nagu kümme aastat tagasi finantskriisi ajal. Norra kroon on 10-15% nõrgem kui ta võiks olla. Tooted on jämedalt öeldes kümme protsenti kallimad."

Kuhjunud mured