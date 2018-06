Trump G7 liitlastega tülis

Ainult tellijale

Maailma seitsme rikkama riigi G7 kohtumist näib konsensusliku lähenemise asemel ootavat Trumpi ja teiste vastuseis tollide pärast.

G7 ülejäänud riigid — Prantsusmaa, Kanada, Suurbritannia, Jaapan, Saksamaa ja Itaalia on ühel meelel selles, et USA on tollide vasakule ja paremale kehtestamisega üle piiri läinud ning asuvad Trumpi alumiiniumi- ja terasetollide pärast survestama.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles neljapäeval, et kohtumisel tuleb hoida viisakat õhkkonda, kuid tema isiklikult hakkab USA presidendi suhtes kannatust kaotama ning vihjas, et G7 kuus liiget võivad luua ka oma ühenduse.

Suurbritannia peaminister Theresa May võttis lepitavama tooni, märkis, et Euroopa Liidu vastus USA tollidele peab olema proportsionaalne ning jääma lubatud piiridesse.

Trump ei jäänud vastustes võlgu, süüdistas Prantsusmaad ja Kanadat USA kaupade liigses maksustamises ning lasi Valgel Majal teatada, et lahkub enne kohtumise lõppu Singapuri, valmistamaks ette kohtumist Põhja-Korea liidri Kim-Jong Uniga.

Korea poolsaare stabiliseerimine võib küll teisi G7 riike rõõmustada, kuid USA ühepoolne otsus Iraani tuumaleppest lahkuda ning sellega maailma naftaturge raputada, ei näi neile samuti istuvat.

Financial Times märgib, et sellist avalikku kisklemist ei ole G7 liikmete vahel kohtumiste eel veel kunagi olnud. USA on mänginud ühenduses alati liidrirolli, kuid selle lähenemine on põhinenud konsensuse otsimisel.

Quebecis toimuva kohtumise põhiteemaks tõotab niisiis kujuneda kaubandussõda, sellal kui Kanada peaminister Justin Trudeau lootis keskenduda kaasavamale majanduskasvule, sugudevahelisele võrdsusele ja ookeanite kaitsele, märgib Reuters.