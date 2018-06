Jesse: juhtisime varitehingute riskile tähelepanu

Jesse rõhutas, et varitehingute riskile juhtis ministeerium ka omal ajal tähelepanu.

"Igasugune skeemitamine kindlasti aapteegireformi mõttega kooskõlas ei ole. See, et sellised varitehingud võivad aset leida, sellele riskile me juhtisime ka riigikogu tähelepanu. Riigikogu liimed neid riski realiseerumise võimalusi väga ei näinud," kommenteeris Jesse.

"Peame ka tõdema, et selliste varitehingute paljastamisvõimalused ja jälitamisvõimalused on juba teiste ametkondade pädevuses, mitte enam sotsiaalministeeriumi haldusalas," ei näe Jesse enam võimalust reformi sekkuda.

Ta lisas siiski, et ministeerium kindlasti arutab isekeskis tekkinud olukorda ja peab nõu ka konkurentsiameti ja teiste jälitustoimingute õigustega ametkondadega, et otsida riskide maandamise võimalusi. Kui on põhjust, minnakse uuesti ka parlamendi komisjonidesse.

"Küsimus on selles, et kuidas seda siis näidata, et see skeemitamine ei ole seaduse mõttega kooskõlas. On täiesti selge, et mitteproviisoritest apteekide omanikud ei soovi oma omandist loobuda," näeb Jesse seost riski ohu ja realiseerumise vahel.

Neljapäeval algatas reformierakond riigikogus apteegi omandireformi puudutava ravimiseaduse muutmise.