Aliexpress lööb tuntuselt Amazoni ja Ebayd

Eesti kohalike e-poodide kõrval teavad inimesed spontaanselt nimetada Hiina netikaubamaja Aliexpress ja seda isegi rohkem kui Amazoni või Ebayd.

Kantar Emori äsja valminud e-kaubanduse trendiuuringust selgub, et kõige tuntum e-pood on Kaup24, mida teab spontaanselt nimetada 35% Eesti elanikest. Aastaga on Kaup24 tuntus ja edumaa teiste e-poodide ees veelgi kasvanud.

Hansapost järgneb liidrile olulise vahega – seda teab spontaanselt nimetada 21% Eesti elanikest, Hansaposti spontaanne tuntus ei ole aastaga muutunud. Kolmandal kohal on kaubandushiid Aliexpress, mida nimetab spontaanselt 18% elanikest ning nende tuntus püsib teist aastat samal tasemel. Spontaanse tuntuse esikümnesse jõudsid veel Amazon, eBay, Euronics, On24, Osta, Selver ja 1a.