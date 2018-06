Pipedrive kaasas 50 miljonit dollarit

Ainult tellijale

Pipedrive kaasas täna investoritelt 50 miljonit dollarit, kavas on kasvada ja katsetada näiteks masinõppe ja tehisintellekti võimalusi.

Investeeringut juhtisid riskikapitaliettevõte Insight Venture Partners ning juba olemasolev investor Bessemer Venture Partners. Investeeringus osalesid ka Pipedrive'i varasemad investorid Rembrandt Venture Partners ja Atomico.

Pipedrive’i juhi ja kaasasutaja Timo Reinu sõnul märgib uue investeeringu kaasamine lisaks ettevõtte kasvu kiirendamise võimalikkusele uue partneri lisamist. „Me pole kunagi otsinud vaid investeeringuid, alati partnerlust inimeste ja ettevõtetega, kes usuvad meile sarnaselt, et tehnoloogiaettevõtted lahendavad lõppkasutaja elus või töös ettetulevaid probleeme ja keerukusi," ütles ta pressiteate vahendusel.

Masinõpe, tehisintellekt, uued turud

Insight Venture Partnersi lisandumine räägib tena sõnul peamiselt ettevõtte potentsiaalist. "Selle üle on meil hea meel. Meie õnnestumine on otseselt seotud meie klientide õnnestumistega, mistõttu kasutame investeeringust saadud raha toote kasulikkuse suurendamiseks," ütles ta. "Näiteks oleme muutmas kogu arendusorganisatsiooni töömudelit ja -meetodeid, et muu hulgas lühendada arendustsükleid. Katsetame ka masinõppe ja tehisintellekti võimalusi ja uurime mõningaid uusi turge,” lisas Timo Rein.