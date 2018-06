Keskpanga otsus tõstab eluasemelaenu intresse

15. juuni 2018, 09:45

Euroopa Keskpanga võlakirjaprogrammi tagajärjel on eluasemelaenu intressid olnud madalamad, eilne otsus programm lõpetada peaks need uuesti tõusma panema.

"Kuigi meil pole oma võlakirju, on meie intressimäärad määratud Euroopas. Meil kehtib ühendatud anumate põhimõte, et kui Euribor on madal, siis meie eluasemelaenude intress, mis on sellega seotud, langeb ka. Valuutakurss on ka mõjutatud," selgitas Hansson intervjuus ERR-ile.

"Nii et lühiajaliselt on see [võlakirjade ostuprogramm] kindlasti pakkunud stiimulit ka Eesti majandusele. Kui me hakkame nüüd väljuma, siis see peaks seda stiimulit natuke vähendama," ütles ta.

Hansson lisas, et kui keegi võtab eluasemelaenu, mille tähtaeg on mitukümmend aastat, siis loomulikult peaks arvestama, et praegused intressimäärad ei jää kestma igavesti.

Loe pikemalt ERRist.