11 põnevat fakti Mark Zuckerbergi kohta

Kas teadsite, et Mark Zuckerbergi pole võimalik Facebookis blokeerida ning tegu on tegelikult päris lühikese mehega?

Portaal Inc on 34aastase Zuckerbergi kohta kokku kogunud rea põnevaid fakte.

Mark Zuckerbergi kohta on peamiselt teada see, et ta on Facebooki looja ning ettevõtte sündimisest on valminud kuulus film “Sotsiaalvõrgustik”.

Ta on loobunud arvukatest müügiettepanekutest. Zuckerberg on aastate jooksul saanud palju võimalusi Facebook maha müüa. Ostuhuvi on üles näidanud nii NewsCorp, MySpace, Viacom, Yahoo, NBC, Microsoft ja Google. Kõigile on ta vastanud eitavalt.

Ta polnud kohe algusest peale “koodimeister”. Zuckerberg on tõdenud, et õppis C++ programmeerimiskeelt raamatust “C++ for Dummies”.

Teda ei saa Facebookis blokeerida. Nii Zuckerbergi kui tema abikaasat Prischilla Chani ei saa Facebookis blokeerida. Need, kes Zuckerbergi profiili jälgivad, saavad üksnes vajutada “unfollow” nuppu ehk loobuda tema postitusi jälgimast. Kuuldavasti tuleb Zuckerbergi profiilil blokeerimise nuppu vajutades ette teade, et seda profiili ei saa praegu blokeerida.

Ta on ka Twitteris. Nagu arvata võib, pole Zuckerberg konkureerivas sotsiaalmeediakanalis aktiivne. Alates aastast 2009 on ta säutsunud üksnes 19 korda.

Ta Facebooki lehte haldab 12 inimest. Zuckerberg ei jõua mõistagi oma Facebooki lehega üksi tegeleda, mistõttu on ta appi palganud 12 inimest, kelle ülesanneteks on muuhulgas kommentaaride sisu modereerimine ja postituste tegemine.

Ta on tegelikult päris lühike. Kuigi piltide pealt ei pruugi nii välja paista, on Zuckerberg tegelikult päris lühike, olles umbes 170-171 sentimeetrit pikk. Põhjus, miks mees aga pikem paistab, on ilmselt selles, et ta oskab piltidel pikem paista – kuuldavasti seisab ta alati piltidel kaamerale veidi lähemal ning ajab selga sirgu, kui keegi temast klõpsu teeb.

Ta maksab särgi eest 300-400 dollarit. Zuckerberg käib iga päev sisuliselt samade riietega, pannes selga T-särgi, pusa, teksad ning Nike ketsid. Kui ta käest küsiti, miks ta kogu aeg samamoodi riietub, vastas ta, et tahaks mõelda muudele asjadele kui sellele, mida hommikul selga panna.

Seetõttu on mõneti üllatav, et Zuckerberg maksab T-särgi eest 300-400 dollarit ning need õmbleb talle Itaalia disainer Brunello Cucinelli.

Need, kes tahavad aga Mark Zuckerbergi moodi välja näha või keda ta stiil inspireerib, võivad ilmselt palju vähem oma kukrut kergitada, kuna mitmed jaemüüjad müüvad täpselt sama värvi T-särke.

Facebooki logo on sinine, sest ta on värvipime. Zuckerberg on öelnud, et Facebooki logo on sinine üksnes seetõttu, et ta on värvipime.

Ta on trennisõber. Aastal 2016 andis Zuckerberg lubaduse, et jookseb 365 miili ehk umbes 587 kilomeetrit. Ta jõudis eesmärgini juba sama aasta suvel.

Ta turvalisusele kulub kosmiline summa. Kuigi Zuckerbergi palk oli möödunud aastal vaid 1 dollar, kulutas ettevõte mehe turvalisusele tervelt 9 miljonit dollarit. Aastal 2016 kulutas Facebook Zuckerbergi turvalisusele 5,8 miljonit dollarit.

Ta koer on kuulus. Loomasõbrad ehk teavad, aga Zuckerbergi koeral Beastil on oma Facebooki lehekülg, millel on umbes kaks miljonit like’i ehk meeldimist. Zuckerberg on öelnud, et ta tütar on suur koerasõber ning lapse esimene sõna olevatki olnud dog ehk eesti keeles koer.