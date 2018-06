Otseinvesteeringute arv Eestisse suurenes kaks korda

Eestisse jõudis mullu välismaiseid otseinvesteeringuid 38 projektiga seoses, mida on aasta varasemaga võrreldes kaks korda enam, selgub 2018. aasta EY Euroopa atraktiivsuse uuringust.

Pariis tõukas Londoni troonilt

“Ehkki Ühendkuningriigid on Euroopas jätkuvalt välismaiste otseinvesteeringute sihtriik number üks, on Brexiti läbirääkimiste tulemusel hakanud jõujooned Euroopas siiski muutuma. Investorid kinnitavad, et linnade arvestuses on Pariisil õnnestunud atraktiivsuselt esmakordselt London troonilt tõugata,” ütles Abramova. Nii Ühendkuningriigid kui ka Saksamaa kasvatasid välismaiste otseinvesteeringute toel riiki jõudnud projektide hulka aastases võrdluses 6%, Prantsusmaal oli kasv koguni 31%.

Viiendiku kõigist välismaistest otseinvesteeringutest Euroopasse tegid 2017. aastal USA ettevõtted. Uuring annab Abramova sõnul kinnitust, et investorite kindlustunne on Euroopa suunal kasvanud ning kasvab ilmselt lähiajal veelgi. “Kõige suuremate ohukohtadena näevad investorid Euroopa puhul võimalikku geopoliitilist riski, Euroopa Liidu ebastabiilsust, kasvavat populismi ning Brexiti võimalikku negatiivset mõju,” lisas ta.