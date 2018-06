Palo: eriplaneeringuid erainvestoritele enam ei tule

Palo sõnul valitsus "väga tõenäoliselt eriplaneeringuid eraprojektidele enam ei tee". "Jäägu see siis suurte infraprojektide jaoks nagu tee-ehitus. Äriprojektid pole sellise kaaluga, kus on vaja nui neljaks ära teha. Siin tuleb võtta aeg, et kogukondadega rääkida. See oli nii ja jääb."

Küsimuse peale, kas valitsus jätkab tselluloositehase investoritega kuidagi läbirääkimisi, vastas Palo, et ta rääkis minister Janek Mäggiga just täna hommikul ja viimane ütles, et tema ametnikud on investoritega kohtunud ja tema kohtub lähiajal.

"Eks see on investorite otsus, kas ja kuidas edasi lähevad. Riik ei takista, kuid me ei jätka seda protsessi eriplaneeringuga," lausus Palo.