Stora Enso finantskeskus tuleb Tallinna

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Stora Enso kontsern hakkab Tallinna finantsteenuste keskust kiiresti kasvatama ja edaspidi koondub just siia suurem osa kontserni jagatud finantsteenustega seotud rollidest, kirjutab Finantsuudised.

Nüüd otsustati põhjalikult muuta kogu finantsteenuste mudelit ja seda teenindavat organisatsiooni ning tuua need taas ettevõtte sisse. Sealjuures on just Tallinna teenuskeskus valitud peamiseks keskuseks, mis hakkab kiiresti kasvama ja kuhu tulevikus koondub suurem osa kõikidest jagatud finantsteenustega seotud rollidest, rääkis Martin Leiger.

Tallinna teenuskeskusega on suured plaanid

Leiger ütles, et Tallinna teenuskeskusega on suured ambitsioonid – järgneva aasta jooksul on plaanis töötajate arvu kahekordistada. „See eeldab ennekõike protsesside tõhustamist, samas annab see võimaluse innovatsiooniks. Selles vallas on meil mõttes erinevad nutikad lahendused, täiendavad teenused ja digitaalsed abimehed. Eesti on selliste arenduste jaoks väga sobiv koht,“ leidis ta.

Samuti leidub Tallinnas tema sõnul väga erinevat kõrge kvaliteediga kompetentsi – nii finantsteenuste traditsioonilisemas kui ka uuenduslikumas sektoris.

Leigeri sõnul on finantsteenuste sektor tormiliselt arenenud ja finantsprotsessid on jagatud inimeste ja robotite vahel. „Kui varem oli robootika midagi sellist, mida me olime harjunud nägema ennekõike tööstuses, siis nüüdseks on robootika järjest tavapärasem ka teenuste sektoris ja meie protsessimeeskonnad on oma uute „kolleegidega“ juba harjunud. Meie oma inimeste keskel töötab juba kümmekond robotit, kes täidavad rutiinsemaid ülesandeid, nagu teatud raamatupidamiskanded ja mitmesugused kontrollid. Robotitel kulub selliste tegevuste peale tunduvalt vähem aega kui nende inimkolleegidel,“ rääkis Leiger. Inimesed saavad tema sõnul samal ajal keskenduda suuremat lisaväärtust loovatele tegevustele – infot tõlgendada, analüüsida ja protsesse arendada.

Seoses uue tehnoloogia kasutuselevõtuga tekivad lisaks n-ö traditsioonilisematele finants- ja raamatupidamise rollidele ka täiesti uued rollid. Need on seotud just automatiseerimise ja üldise protsesside tõhustamisega, samuti olemasoleva ja iga päev kasvava andmehulga võimalikult hea ärakasutamisega. Kui Stora Enso Grupis tekkisid sellised rollid varem pigem Soome või Rootsi, siis teenuste koondamine Tallinnasse toob neid edaspidi just siia.

Stora Enso on maailmas juhtiv taastuvate lahenduste pakkuja pakendamise, biomaterjalide, puitkonstruktsioonide ja paberi vallas. Stora Enso annab enam kui 30 riigis tööd umbes 26 000 inimesele. 2017. aastal oli ettevõtte müügikäive 10 miljardit eurot ja ärikasum 1 miljard eurot. Stora Enso aktsiad on kantud Nasdaq Helsinki Oy (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB (STE A, STE R) nimekirja.

Rohkem finantsuudiseid leiad Äripäeva teemaveebist Finantsuudised.ee.