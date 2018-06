Saku kasvatas kasumit kokkuhoiukavaga

Saku Õlletehase 2017. aasta majandustulemusi mõjutasid enim kokkuhoiuprogrammid, mille arvelt säästeti üle 1,5 miljoni euro, teatas ettevõte.

"Pidades silmas aktsiisipoliitikast tingitud väga keerulisi tingimusi kohalikus joogisektoris, jätkasime Sakus 2017. aastal oluliste kokkuhoiuprogrammidega, seda eelkõige tootmises ja logistikas. Nii oleme suutnud säästa kolme aastaga ligi 20% energiat, 12% vett ning kasvatada tootlikkust," rääkis Saku Õlletehase juhatuse liige Jaan Härms. 2017. aastal viis ettevõte lõpule oma laosüsteemi uuendamise, millega langes ära vajadus kasutada välist laopinda ning saadi oluline sääst kulude ja vähenenud transpordikoormuse arvelt.

Saku Õlletehase käive kasvas eelmisel aastal 1,2% võrra, 61,7 miljoni euroni. Kõigi kokkuhoiuprogrammide arvelt paranes ettevõtte puhasrentaablus 7,7%ni ning kasum oli 4,75 miljonit eurot.

2017. aasta investeeringute maht oli 3,4 miljonit eurot. Suuremad investeeringud tehti tootmisseadmetesse, logistikasse ja müügitegevust toetavasse põhivarasse 0,4 miljonit eurot.

Mullu vähendas ettevõte ka tööjõukulusid ning töötajate arvu, aasta keskmine töötajate arv langes 40 inimese võrra 290 inimesele. Härmsi sõnul on nad kõik ettevõtte sisemised kokkuhoiuressursid nüüdseks ära kasutanud.

Õlletehase teatel siirdus 2017. aastal ligi kolmandik nende kohalikust müügist Läti piirile. Seni Saku toodangut väärtustanud Soome tarbijad on Härmsi sõnul lõpetamas Eesti külastamist ja siinse toodangu tarbimist. "Otsime küll aktiivselt ekspordivõimalusi – seda nii juba olemasolevatel kui ka uutel turgudel – kuid on selge, et kogu kodumaise turu langust selliselt ära katta pole võimalik," märkis Härms.