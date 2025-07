Tagasi 07.07.25, 11:17 Vapiano Eestisse toonud mehed avasid uue restorani. "Avasime suure pauguga" Ettevõtjad Gert Kerde ja Harri Ambur avasid uue söögikoha LaBocca, mis laiub 670 ruutmeetril ning mille alginvesteeringuteks kulus 1,3 miljonit eurot. "Avasime suure pauguga ja esimesed päevad on möödunud väga hästi. Praktiliselt iga päev on rekordkäive," rääkis Kerde.

Gert Kerde Labocca avamispeol 26. juunil.

Foto: Erlen Štaub

Restoran on Kerde sõnul küll mahukas, kuid mõnel hetkel on tekkinud olukord, kus kõiki soovijaid on keeruline vastu võtta.