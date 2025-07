Tagasi 07.07.25, 10:40 Hoogsalt laienenud Piletilevi vaatab juba uue turu poole Rumeenias väikeaktsionärid välja ostnud piletimüügiettevõte Piletilevi PLG vaatab juba Bulgaaria turu poole. Poolas loodetakse saavutada turuliidri positsioon, rääkis ettevõtte juhatuse esimees Sven Nuutmann.

Kuula intervjuust Sven Nuutmanniga, mis on uuele turule sisenedes kõige keerulisem ja millised probleemid on seal tööjõuga.

Foto: Piletilevi

"Meil on eeltöö tehtud päris tugevalt ja põhjalikult, aga me ei ole tahtnud Poolasse minna uksi avama enne, kui pole kindlat tunnet, et finantseeringutega on kõik korras," rääkis Nuutmann.