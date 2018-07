Elering valmistub Balticconnectori meretoru ehituseks

Äripäev 02. juuli 2018, 12:58

Sel nädalal algavad Lahepere lahes Paldiski lähistel Eesti-Soome Balticconnectori gaasiühenduse ehituse meretoru rajamise ettevalmistustööd, teatas Elering.

Ettevalmistustööd algavad Lahepere lahes, kus Soomest pärit alus Optimus rajab Balticconnectori Eesti-poolsesse otsa kaeviku, millesse paigaldatakse 2019. aasta esimesel poolaastal ühenduse meretoru. Lahepere lahes vältavad merepõhja ettevalmistustööd kava järgi kuni 40 päeva.

Balticconnectori meretoru paigalduse ettevalmistustööd Eesti majandusvööndis ja territoriaalvetes toimuvad tänavu sügisel. Lisaks valmistatakse selle aasta jooksul ette Balticconnectori ristumiskohad teiste meres paiknevate sidekaablite ja gaasitorudega.

Nüüdseks on Eesti poolel lõppenud ka kõik olulisemad gaasiühenduse ehitusega seotud loamenetlused ja sõlmitud on maakasutuskokkulepped. Viimasena väljastas tehnilise järelevalve amet 22. juunil ehitusloa gaasitoru merealuse osale. Balticconnectori maismaaosa ehitusload on väljastatud juba varem.