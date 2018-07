Tallink võtab kasutusele Alibaba makselahenduse

Tallink hakkab võimaldama maailma suurimat e-makselahendust AliPay, teatas ettevõte.

Tallink pakub alates juulikuust Helsingi liini shuttle-laevadel Megastar ja Star võimalust tasuda ostude eest maailma suurima e-makselahendusega AliPay. Ligi 870 miljoni kasutajaga AliPay peamine sihtrühm on üha kasvav Hiina turistide segment.

"AliPay kasutuselevõtt on Tallinki järjekordne samm pakkumaks parimat teeninduskogemust üha kasvavale hulgale Aasia turistidele meie laevadel," ütles Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene. “Hiina turist teeb sageli oma reisiotsuse just lähtuvalt sellest, kas sihtkohas on võimalik kasutada AliPay e-rahakotti ning seetõttu on ka iseenesestmõistetav, et me seda maksevõimalust pakume," seisis pressiteates.

Alates 1. juulist saab AliPay e-makselahendust kasutada kõikides Megastari ja Stari müügipunktides Tallinki kaupade ja teenuste eest tasumisel. Teistele Tallinki ja Silja Line laevadele laieneb AliPay kasutamise võimalus suve lõpuks.