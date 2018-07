Keskkonnaamet kaalub Ragn-Sellsilt tegevusloa äravõtmist

Ainult tellijale

Maarja-Liis Orgmets 03. juuli 2018, 17:25

Keskkonnaamet kavatseb jäätmekäitlusfirmale Ragn-Sells tootmishoone põlengu tõttu ettekirjutusi teha, kaalutakse nii tegevusloa peatamist kui ka jäätmekäitluse piiramist.

Keskkonnaameti pressiesindaja Sille Aderi sõnul kaalutakse Ragn-Sellsile ettekirjutuste tegemist ettevõttes viimasel ajal toimunud põlengute tõttu. Ühe võimalusena on üleval ettevõtte kompleksloa kehtivuse peatamine kuni üheks aastaks, kui selgub, et praeguses kompleksloas olevaid tingimusi on rikutud. „Aga seda saab teha alles siis, kui selguvad põlengu täpsemad asjaolud,“ rõhutas Ader ning lisas, et põlengu asjaolude uurimisega tegeleb päästeamet.

Kui keskkonnaamet otsustab Ragn-Sellsi kompleksloa kehtivuse peatada, ei ole Ragn-Sellsil enam õigust tegutseda. Keskkonnakompleksluba on suure keskkonnamõjuga ettevõtete tegevuse tulemusel tekkiva saaste vältimisele ja kontrollimisele suunatud keskkonnakorralduse vahend, mis on jäätmekäitluse valdkonnas tegutsemiseks hädavajalik.

Teise võimalusena kaalutakse Ragn-Sellsilt teatud jäätmeliikide käitlemisõiguse äravõtmist ning sel juhul tegevusluba ei peatata. Praegu pole keskkonnaamet veel otsustanud, milliste jäätmeliikide käitlemisõigust ära võtta plaanitakse. Otsus peaks selguma järgmisel nädalal. Arutluse all on nii väliterritooriumil ladustatud katmata jäätmed, mida ei tohi katmata kujul õues ladustada, kui ka jäätmed siseruumides, mis võivad tekitada põlenguid, näiteks jäätmekütused.