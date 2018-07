Ragn-Sells: keskkonnaameti info puudutab vaid põlenud jäätmekütusetehase lubasid

Ainult tellijale

Maarja-Liis Orgmets 03. juuli 2018, 18:41

Ragn-Sellsi teatel on täna meedias ilmunud keskkonnaameti väited Ragn-Sellsi komplekslubade peatamise kohta eksitavad ja klientide teenindamine jätkub plaanide järgi.

Ettevõtte kinnitusel puudutavad ameti väited vaid eelmisel nädalal põlengus kannatada saanud jäätmekütuse tehast, mis on vaid üks osa Ragn-Sellsi Suur-Sõjamäe 31a/33 asuvast sorteerimiskeskusest.

„Ragn-Sells jätkab klientide teenindamist plaanipäraselt. Tänane info, et meie tegevuse aluseks olevad kompleksload peatatakse, on ekslik. Tõsi, kannatada saanud tehases me hetkel olmejäätmeid käidelda ei saa, kuid Suur-Sõjamäe sorteerimiskeskuses on mitmeid üksuseid, kus kokku sorteeritakse üle 50 erineva jäätmeliigi. Lisaks saab jäätmeid tehase taastamiseni suunata meie territooriumilt partneritele ja teistesse käitluskohtadesse. Selle valguses puudutab võimalik lubade muutmine vaid väikest osa Ragn-Sellsi tegevusest,“ ütles Ragn-Sellsi juhatuse esimees Rain Vääna pressiteate vahendusel.

„Olen täna koduvalt keskkonnaameti peadirektori asetäitjaga suhelnud ja me mõlemad nõustume, et meedias levima läinud teated meie tegevuse aluseks olevate komplekslubade võimalikust peatamisest on nn tõlkes kaduma läinud info. Kohtume esmaspäeval keskkonnaametiga, et arutada edasisi tegevusi ja seda, milliseid võimalikke muudatusi on vaja kompleksloas teha,“ lisas Vääna.