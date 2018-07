Raudsaar: ajakirjanduslik jagamismajandus viib kvaliteedi alla

Eesti Ajalehtede Liidu (EALL) juht Mart Raudsaar ütles vikipedistide protestile kommentaariks, et kui ajakirjanduse ellujäämiseks on vajalik vikipeedia kadumine, siis olgu see nõnda - niikuinii pole tegemist allikaga, mida saaks kasutada teadustööde allikmaterjalina, sest seda ei peeta ülikoolides usaldusväärseks.

Raudsaar, kes on Euroopa kirjastajaid ühendava katusorganisatsiooni News Media Europe autoriõiguste töörühma liige, on oma sõnul näinud aastaid vaeva selle nimel, et ajakirjandusväljaannetel oleks suurem õigus kontrollida oma sisu kasutamist ning oleks suurem õigus saada selle eest väärilist raha. Tema sõnul on ajakirjanduse majanduslik vee peale jäämine seotud sellega, kas me suudame lüüa punnid aukudesse, kust vesi sisse tuleb. “Minu isiklik ja sügav veendumus on, et vaba jagamismajandus kui kodanike õigus ei saa üle kaaluda teiste kodanike õigust saada oma töö eest tasu. Vastupidine väide oleks õigustus varastamisele, mis toob mulle meelde sundkolhoseerimise, kus talumehe hobusest sai igaühe hobune, mida kõik võisid vabalt kasutada,” nentis Raudsaar oma kirjalikus pöördumises ja lisas: “Pole muidugi paha, kui iga nurga peal oleks hobune vabalt võtta, kuid keegi peab talle süüa andma ja tema eest hoolitsema. Paraku kipub jagamismajandusega kaasnema üldine kvaliteedi langus.” Raudsaar lisab kokkuvõtteks, et energia jäävuse seadus kehtib: mitte millestki pole võimalik teha midagi ning need, kes kulutavad aega ja jõudu, peavad saama oma töö eest tasu.