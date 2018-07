Rootsi valimistel tõuseb teemaks Swexit

Äripäev 04. juuli 2018, 11:41

Rootsi Demokraatide sihiks võetud rahvahääletus Euroopa Liidust lahkumise ehk Swexiti üle pani parempoolse Liberalerna partei tegema euroga liitumise ettepanekut.

Ta tuletab meelde, kuidas on brittidel pärast Brexiti hääletust läinud. "Naela kurss langeb, ettevõte ettevõtte järel lahkub riigist ja majapidamised on kaotanud aastasissetulekust juba tuhat eurot. See on karm olukord brittidele ja oleks rootslastele veel karmim."

Rootsi Demokraatide Swexiti ideele vastukaaluks seab Liberalerna valimisteemaks tugevama seotuse Euroopa Liiduga. "Rootsi mitte ainult ei püsi Euroopa Liidus, vaid kuulub viie aasta pärast liidu tuumikusse."

Euroopa Liidu integratsiooni tuum on euro, millest Rootsi on eemal püsinud. Björklundi sõnul peaks Rootsi sellega liituma. "Liberalerna soovib, et uus valitsus võtaks sügisel suuna euroga liitumisele," ütles ta.

Björklundi sõnul tagaks euroga liitumine selle, et rootslased oleksid ise neid puudutavate otsuste vastu võtmise juures. "Kes ei istu söögilaua taga, on menüüs," kirjeldab Björklund.

Rootsi Demokraatide juhi Jimmie Åkessoni paar nädalat tagasi tehtud Swexiti avalöök ajas tagajalgadele majandusringkonnad. Tööstusmagnaat Jacob Wallenberg ütles Dagens Industrile, et ettepanek on vastutustundetu ja riigile ohtlik. "Mängus on Rootsi heaolu. Rootsile ja Rootsi majandusele oleks suur löök, kui me Euroopa Liidust lahkuksime. Loodan, et Rootsi Demokraadid saavad aru, kui uskumatult kahjulik sellele teele minek majandusele ja kogu maale on,“ ütles Wallenberg.

Kauppalehti märgib, et Liberalernal on riigis siiski vaid 5protsendiline toetus, mis ei anna sellele võimalust asju suurel määral muuta.

Rootsi parlamendivalimised toimuvad 9. septembril.