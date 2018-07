Adven: ootame 30% hinnatõusu

Äripäev 06. juuli 2018, 11:14

Vähenenud toormele juurdepääs koos suurenenud puidu ekspordi mahtudega on viinud hakkeks sobiliku puidu hinnad enneolematult kõrgeks, leiab Adven Eesti juht Urmo Heinam.

Saabuval talvel kasvavad puiduhakke kulud ligi kolmandiku võrra, prognoosib energiatootja Adven Eesti.

"Käimasolevad hanked näitavad, et ees ootab oluline hinnatõus," viitas Heinam. Tema sõnul on puiduhakke hinnatõus umbes 30% ehk 5–6 eurot MW/h kohta.

Adven Eesti tegevjuhi Urmo Heinami sõnul on Adven koos Keskkonnainvesteeringute Keskusega rajanud viimastel aastatel paljudesse väikelinnadesse moodsaid puiduhakke katlamaju.

Adven Eesti läbiviidud puiduhakke hangetest nähtub, et eesoleval talvel kasvavad puiduhakke kulud ligi kolmandiku võrra. Põhjustena nimetavad metsamehed halba talve ning potentsiaalset nõudluse kasvu suur-katlamajade nagu Narva elektrijaamad poolt.

Heinami sõnul toovad metsatöötlejad peamise hinnatõusu põhjusena esile möödunud halba talve, kus rasketehnikaga pehmele metsapinnasele ei pääsenudki. Vähenenud toormele juurdepääs koos suurenenud puidu ekspordi mahtudega on viinud hakkeks sobiliku puidu hinnad enneolematult kõrgeks. "Erametsa Keskuse andmetel on näiteks küttepuidu hind aasta tagusega tõusnud ligi 45%," sõnas Heinam, lisades, et hinda mõjutasid veel diisliaktsiis ning teekasutusmaksud, mistõttu pole tarnijatel senise hinnatasemega võimalik jätkata.

"Kuna kütus on kaugkütte hinnast vaid üks tegur, siis kütuse mõju puiduhakkel toodetud soojuse hinna kujunemisel jääb lõpptarbijate jaoks kokkuvõttes 10% piirimaile," ütles Heinam.