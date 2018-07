Eestiski tegutsev netikasiino toob turule krüptoraha

Ainult tellijale

Oma tooteid muu hulgas Eestis arendav Maltal registreeritud netikasiino Ganapati plaanib järgmise aasta alguses kaasata raha krüptomüntide kaudu.

Juba praegu on firma noteeritud Londoni kasvuettevõtete turul UK NEX Exchange Growth market. Nüüd on asutatud aga uus tütarettevõte GanaEight Coin, millega plaanitakse turule tuua krüptomündid.

Eeldatavasti tuleva aasta esimeses kvartalis ICO käigus pakkumisele minev G8C krüptomünt on mõeldud netikasiinode jaoks, teatas Ganapati. Seda saab plokiahelas kasutada panustamiseks ning mängimiseks. „On tõenäoline, et suur hulk netikasiinosid kasutab tulevikus plokiahelat,“ märkis ettevõte ametlikus teates.

Ganapati tegeleb peamiselt netihasartmängude arenduse ning pakkumisega. Ganapati enda teatel eristab nende mänguautomaate tavapärasest Euroopa stiilis netimängudest see, et kasutatakse jaapanipärast sisu, sealhulgas Jaapani stiilis animatsioone. Firmal on Maltal väljastatud hasartmänguload.