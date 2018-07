Kaubamajade uus ajastu algas kokkupõrkega

Uued kaubamärgid T1 keskuses parfümeeria- ja kosmeetikakaubamaja Douglas rõivastest Piazza Italia, Dixie, Intimissimi, Yamamay aksessuaaribränd Mandarina Duck kodukaupade kett Miniso lastele Brums, Original Marines, vaid lastejalatseid müüv Milani

Ülemiste keskuse juht ei näe turul rohkem ruumi

Imposantsusest hoolimata on T1 saanud konkurentide poolt kaela korraliku kriitika, et mitte öelda pilked. Eriti tigedalt kostub teiste seast naabrimees Guido Pärnitsa hääl. Ülemiste keskuse direktor oli aasta alguses kommentaare jagades veel enam-vähem vaoshoitud. „Ilus, kõrged laed, kõrged vaateaknad. Seda kõike saab turunduslikult kasutada,“ rääkis Pärnits toona Äripäevas. Keskuse häda olla ainult, et Tallinnas ei ole nii palju kauplusi, mida sinna kokku tuua. Meie pealinn on kaubanduspindadest juba niigi üle küllastunud, leidis Pärnits.

Juuni viimastel nädalatel samal teemal sõna võttes oli Pärnits tunduvalt käredam. Kaubanduspindade rohkuse kõrval rõhutas ta ka eestlaste väikest ostujõudu. Käive ruutmeetri kohta on kidur. Tulevik tume. „Kõik Eestis tegutsevad kettide ja kaupluste omanikud räägivad nagu ühest suust, et asi on hapu ja hapumaks läheb. […] Et uuele 50 000 m² suurusele arendusele automaatselt kliente jagub, pole päris kindlasti tõsi. […] Kogu selles mängus on kindlasti ka kannatajaid,“ kirjutas ta.

Kaubanduspindade kasv on Colliersi andmetel vahemikus 2011-2017 olnud 13 protsenti elaniku kohta. „Ei ole just liiga suur, et anda alust apokalüptilisteks ennustusteks,“ pareeris Remmelkoor kriitikanooli. Kaupmeeste seas hirmu külvamise ning halamise asemel soovitab Remmelkoor mõelda hoopis koostööle. Ülemiste keskusega ühenduse loov tunnel peaks tekitama kahesuunalise külastajatevoo nagu Viru Keskuse ja Kaubamaja vahel.