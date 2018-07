Martinson: peaministrina reklaamiksin Eesti imet igas oma kõnes

Investor ja pakirobotite tootja Starship rajaja Allan Martinson ütleb, et Eesti idufirmad on loonud uue väga tugeva majandusharu, mida kümme aastat tagasi ei olnud.

„Lühikese aja jooksul teatasid rahakaasamisest Taxify, Starship, Veriff, Pipedrive,“ loetles Martinson intervjuus Ärilehele. „Mina peaministrina käiksin need ettevõtted kõik läbi ja küsiksin, mida me saaksime teie jaoks teha.“

Martinson rõhutas, et tema reklaamiks Eesti imet igas oma kõnes ja kohtumisel, et tõmmata siia raha, firmasid ja talenti. „Kus on, sinna tuleb juurde,“ nentis ta ja lisas, et peaministrina reklaamiks tema Eesti imet igas oma kõnes ja kohtumisel, et tõmmata siia raha, firmasid ja talenti. „Peaministrina mõtleksin, et vau, siin on midagi peidus, kuidas saaks seda trendi võimendada?! Üks tehnoloogia-töökoht toob ju endaga kaasa kuni viis tavamajanduse töökohta.“

Loe intervjuud Martinsoniga tänasest Ärilehest.