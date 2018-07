Raadiohommikus: ettepanek, mis ähvardab tõsta tööandjate maksukoormust

Äripäev 09. juuli 2018, 17:47

Sotsiaalministeerium teeb ettepaneku teha tööandjatele kohustuslikuks tööõnnetuskindlustuse, mille eesmärk on küll üllas, ent mis võib tõsta paljude tööandjate maksukoormust. Ideed seletab stuudios sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler Sten Andreas Ehrlich.

Samuti räägime 1Partner Kinnisvara tegevjuhi Martin Vahteriga kinnisvaraturu murdepunktidest ja sellest, kuhu tasub praegu kinnisvaraturul investeerida. Stuudios on Eliisa Matsalu ja Indrek Mäe.

Päev jätkub kolme saatega.

11.00-12.00 "Investor Toomase tund". Saates on külas Taani väärtusinvesteerimise austaja ning The Investors Podcast looja Stig Brodersen, kes räägib, millisena praegune investeerimismaastik väärtusinvestori pilgu läbi paistab, milline on tema suurim viga investeerimisel ning mida miljardärid talle õpetanud on. Stig Broderseniga vestlevad ajakirjanikud Kaspar Allik ja Liina Laks. Podcast on hiljem saadaval nii täielikult ingliskeelses versioonis kui ka eestikeelse tõlkega.