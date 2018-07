Viljandimaal käivitub miljon maksnud talumeierei

Viljandimaal tegutsev Pajumäe talu avab homme uue talumeierei, mis võimaldab töödelda 3000 liitrit piima päevas.

Investeeringu kogusuurus on 1,1 miljonit eurot. Pajumäe noorperemees Viljar Veidenberg ütles pressiteate vahendusel, et uus tootmisvõimsus võimaldab toota senisest rohkem juustu ja minna välisturgudele.

Meierei juurde on ehitatud ka 54 kW võimsusega päikeseenergiajaam. Pajumäe talu toodete sortimendis on 70 toodet ning talu kasutuses on 400 hektarit maad. Uue töötlemishoone rajamist ja töötlemisseadmete ostu toetas 45% ulatuses PRIA, rahastamisel aitasid kaasa Maaelu Edendamise Sihtasutus ja Swedbank.